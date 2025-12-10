Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву была предпринята с целью сорвать мирные переговоры, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев стремится возложить на российскую сторону ответственность за нежелание обсуждать детали соглашения.

Массовые налеты беспилотников на территорию России и удары по гражданским объектам всегда производятся со стороны киевского режима, когда идет речь о перемирии, когда посредники в урегулировании этого вопроса пытаются посадить Украину за стол переговоров. И каждый раз, как только об этом заходит речь, Киев усиливает свою террористическую деятельность только с одной целью: чтобы Россия отказалась вести переговоры. И тогда Украина предстанет перед Европой, мировой общественностью жертвой, с которой РФ не хочет садиться за стол переговоров, и свалит всю вину за происходящее именно на Россию, — высказался Липовой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны успешно сбили украинский беспилотник, который направлялся в сторону столицы. По его словам, на месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

