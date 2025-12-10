Жители Барнаула наблюдали в небе редкое атмосферное явление В небе над Барнаулом зафиксированы редкие облака-волны

Над Барнаулом было зафиксировано редкое природное явление в виде волнообразных облаков, передает Telegram-канал «Барнаул 22». Жители города активно делились в соцсетях фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлен необычный небесный феномен.

Очевидцы отмечали, что над городскими многоэтажками появились плотные облачные гребни, напоминающие по форме морские волны. Эти образования медленно переливались друг через друга, создавая впечатление движения водной поверхности.

Пользователи предположили, что наблюдали так называемые облака Кельвина — Гельмгольца. Данное явление возникает в атмосфере при взаимодействии двух воздушных масс, движущихся с различной скоростью или в противоположных направлениях.

На границе раздела этих потоков формируется сильный сдвиг ветра, который деформирует облачный слой, создавая характерные волнообразные структуры. Такие облака-волны считаются одними из наиболее зрелищных и относительно редко встречаются в природе.

