Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:36

Жители Барнаула наблюдали в небе редкое атмосферное явление

В небе над Барнаулом зафиксированы редкие облака-волны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Над Барнаулом было зафиксировано редкое природное явление в виде волнообразных облаков, передает Telegram-канал «Барнаул 22». Жители города активно делились в соцсетях фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлен необычный небесный феномен.

Очевидцы отмечали, что над городскими многоэтажками появились плотные облачные гребни, напоминающие по форме морские волны. Эти образования медленно переливались друг через друга, создавая впечатление движения водной поверхности.

Пользователи предположили, что наблюдали так называемые облака Кельвина — Гельмгольца. Данное явление возникает в атмосфере при взаимодействии двух воздушных масс, движущихся с различной скоростью или в противоположных направлениях.

На границе раздела этих потоков формируется сильный сдвиг ветра, который деформирует облачный слой, создавая характерные волнообразные структуры. Такие облака-волны считаются одними из наиболее зрелищных и относительно редко встречаются в природе.

Ранее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах — от 45 градусов, включая Европу и Канаду.
Россия
Барнаул
облака
природные явления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
На Солнце произошли четыре мощные вспышки предпоследнего класса М
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.