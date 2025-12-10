Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:44

Россиянка едва не умерла после попытки поднять себе либидо

Москвичка получила тяжелое отравление после употребления тайского афродизиака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Москвы госпитализирована с тяжелым отравлением после употребления купленного в Таиланде афродизиака, сообщает Telegram-канал Baza. У женщины стремительно развился отек Квинке, медики едва успели стабилизировать ее состояние.

По данным канала, 41-летняя москвичка приобрела так называемый любовный напиток на одном из тайских рынков. Продавец уверял, что средство на основе секретов насекомых обеспечит выраженный эффект, несмотря на отсутствие маркировки на упаковке, и женщина решила купить препарат.

Вернувшись в Москву, она выпила содержимое в ожидании романтического вечера, однако почти сразу почувствовала резкое ухудшение самочувствия. На фоне приема жидкости у нее возник молниеносный отек Квинке с поражением гортани, начались признаки интоксикации — рвота, тошнота, диарея и сильная заложенность носа.

Врачи оперативно оказали помощь и смогли стабилизировать ее состояние. По данным медиков, у пациентки сохраняются выраженные боли и спазмы в области живота, и она продолжает находиться под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Подольске 11-летний мальчик попал в реанимацию из-за ремонта квартиры у соседей сверху. Ребенку диагностировали отравление токсичным веществом — бензолом. Речь идет о составе, которым строители залили пол.

отравления
пострадавшие
Москва
Таиланд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
На Солнце произошли четыре мощные вспышки предпоследнего класса М
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.