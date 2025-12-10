Россиянка едва не умерла после попытки поднять себе либидо

Россиянка едва не умерла после попытки поднять себе либидо Москвичка получила тяжелое отравление после употребления тайского афродизиака

Жительница Москвы госпитализирована с тяжелым отравлением после употребления купленного в Таиланде афродизиака, сообщает Telegram-канал Baza. У женщины стремительно развился отек Квинке, медики едва успели стабилизировать ее состояние.

По данным канала, 41-летняя москвичка приобрела так называемый любовный напиток на одном из тайских рынков. Продавец уверял, что средство на основе секретов насекомых обеспечит выраженный эффект, несмотря на отсутствие маркировки на упаковке, и женщина решила купить препарат.

Вернувшись в Москву, она выпила содержимое в ожидании романтического вечера, однако почти сразу почувствовала резкое ухудшение самочувствия. На фоне приема жидкости у нее возник молниеносный отек Квинке с поражением гортани, начались признаки интоксикации — рвота, тошнота, диарея и сильная заложенность носа.

Врачи оперативно оказали помощь и смогли стабилизировать ее состояние. По данным медиков, у пациентки сохраняются выраженные боли и спазмы в области живота, и она продолжает находиться под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Подольске 11-летний мальчик попал в реанимацию из-за ремонта квартиры у соседей сверху. Ребенку диагностировали отравление токсичным веществом — бензолом. Речь идет о составе, которым строители залили пол.