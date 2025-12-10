Раскрыты страны, в которых могут сотрудничать Россия и Пакистан

России и Пакистану необходимо организовать совместные мероприятия аналитических центров по евразийской интеграции в странах Центральной Азии или Ближнего Востока, заявил NEWS.ru один из ведущих пакистанских аналитиков, директор Diplomatic Insight Group Мухаммад Асиф Нур. По его словам, взаимные интересы Москвы и Исламабада в области стабильности, экономической интеграции и борьбы с терроризмом сходятся в этих регионах.

Целесообразно было бы организовать совместные мероприятия аналитических центров по евразийской интеграции в третьих странах, таких как государства Центральной Азии или Ближнего Востока, для продвижения антитеррористических договоренностей и устойчивого развития. Российско-пакистанские виртуальные обмены и академическое партнерство могут способствовать взаимопониманию, — сказал Нур.

Эксперт видит перспективы в запуске совместных программ обучения, обмене разведданными в режиме реального времени и гуманитарном разминировании вдоль границ.

Мы могли бы совместно проводить в третьих странах, таких как Таджикистан и Узбекистан, семинары по борьбе с терроризмом, или поддерживать проекты по повышению устойчивости местных сообществ. Это соответствует нашей внешнеполитической линии на обеспечение коллективной безопасности, снижающей риски посредством доверия и координации, что в конечном итоге приносит пользу всему региону, — сказал политолог.

