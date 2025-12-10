Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:55

Раскрыты страны, в которых могут сотрудничать Россия и Пакистан

Политолог Нур: Россия и Пакистан могут сотрудничать в странах Центральной Азии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

России и Пакистану необходимо организовать совместные мероприятия аналитических центров по евразийской интеграции в странах Центральной Азии или Ближнего Востока, заявил NEWS.ru один из ведущих пакистанских аналитиков, директор Diplomatic Insight Group Мухаммад Асиф Нур. По его словам, взаимные интересы Москвы и Исламабада в области стабильности, экономической интеграции и борьбы с терроризмом сходятся в этих регионах.

Целесообразно было бы организовать совместные мероприятия аналитических центров по евразийской интеграции в третьих странах, таких как государства Центральной Азии или Ближнего Востока, для продвижения антитеррористических договоренностей и устойчивого развития. Российско-пакистанские виртуальные обмены и академическое партнерство могут способствовать взаимопониманию, — сказал Нур.

Эксперт видит перспективы в запуске совместных программ обучения, обмене разведданными в режиме реального времени и гуманитарном разминировании вдоль границ.

Мы могли бы совместно проводить в третьих странах, таких как Таджикистан и Узбекистан, семинары по борьбе с терроризмом, или поддерживать проекты по повышению устойчивости местных сообществ. Это соответствует нашей внешнеполитической линии на обеспечение коллективной безопасности, снижающей риски посредством доверия и координации, что в конечном итоге приносит пользу всему региону, — сказал политолог.

Ранее стало известно, где пройдет следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как заявил президент России Владимир Путин, мероприятие состоится в Москве под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

Россия
Пакистан
Центральная Азия
терроризм
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде
Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей
Флиппинг как способ заработка: что это, плюсы, риски и с чего начать
«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского
Экспертиза для Долиной, суровый ответ ВС РФ за Чебоксары: что дальше
Голливудский актер получит главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
Военный обозреватель объяснил страсть бойцов ВСУ к розовой экипировке
В европейской стране снесли памятник советским войнам
В Саратове проверят коммунальщиков после жалоб на прямую линию президента
Пашинян на видео признался в любви под You’re My Heart, You’re My Soul
Пророчество африканского Ноя. Всемирный потоп начнется 25 декабря? Прогнозы
Кит потушил сигарету курильщика в океанариуме и попал на видео
Секретные данные по делу Эпштейна станут доступны общественности
Без денег и квартиры: мать инвалида осталась без двушки по «схеме Долиной»
В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами
МЧС сообщило новые детали крупного пожара в Петербурге
Бывший российский депутат сел в тюрьму на 12 лет за убийство
Наступление в Запорожье 10 декабря: как идет штурм Гуляйполя и Степногорска
Вы должны сказать это своим детям сегодня: правила безопасности в 2025-м
Рубио запретил «детский» шрифт в документах Госдепа
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество

Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.