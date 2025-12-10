Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:49

В Норвегии объяснили, как возвращение лыжников из РФ повлияет на Кубок мира

Журналист Сальтведт: возвращение российских лыжников усилит интерес к Кубку мира

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе вызовет повышенный интерес благодаря участию российских спортсменов, заявил обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в беседе с РИА Новости. По его мнению, допуск россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой станет значимым событием для всего спортивного сообщества.

Сальтведт отметил, что многих специалистов и болельщиков интересует текущая форма российских спортсменов. Он предположил, что их выступление покажет, смогут ли они стать серьезными конкурентами в борьбе за олимпийские медали в феврале.

Соревнования в Давосе, естественно, вызовут куда больший интерес, чем любой этап по лыжным гонкам за очень долгое время, и это то, чего спорту действительно не хватало, — добавил журналист.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уже одобрила заявки Коростелева и Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Ближайший этап, где они смогут выступить, запланирован на 12–14 декабря в Давосе.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований выгодно лишь тем, кто хочет выступать в «тепличных условиях». По его мнению, отсутствие россиян девальвирует ценность медалей и лишает зрителей возможности наблюдать борьбу сильнейших атлетов.

