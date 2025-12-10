Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секретные данные по делу Эпштейна станут доступны общественности

Окружной суд штата Нью-Йорк разрешил обнародовать дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн в зале суда Джеффри Эпштейн в зале суда Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Окружной суд штата Нью-Йорк дал согласие на обнародование материалов уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, удовлетворив ходатайство Министерства юстиции США, сообщает РИА Новости. Судья Ричард Берман подчеркнул, что данное решение принято в соответствии с законом, требующим рассекречивания данных, и с безусловным правом потерпевших на защиту своей конфиденциальности.

Суд настоящим удовлетворяет ходатайство правительства в соответствии с Законом о прозрачности материалов по делу Эпштейна и с бесспорным правом жертв Эпштейна на защиту их личности и неприкосновенности частной жизни, — говорится в документе.

Ранее из опроса телеканала CBS News и компании YouGov стало известно, что не менее 55% жителей Соединенных Штатов считают важным обнародование материалов по делу финансиста. При этом 27% участников исследования назвали эти данные менее значимыми, а 17% не проявили к данному делу никакого интереса.

Кроме того, члены комитета Палаты представителей США по надзору и подотчетности опубликовали электронные письма из материалов дела Эпштейна. Согласно обнародованным документам, полученным от его душеприказчиков, в них содержатся утверждения о том, что президент Дональд Трамп был в курсе совершаемых им преступных действий.

