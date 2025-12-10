Стало известно о попытках Рубио настроить Трампа против Путина

Госсекретарь США Марко Рубио пытался настроить президента Дональда Трампа против российского коллеги Владимира Путина, утверждает портал Semafor. Политик, по словам авторов издания, при этом старался показать, что он все еще поддерживает план по урегулированию, хотя он критиковал его как «пророссийский».

Это был характерный для Рубио поступок, при этом необычный для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить направление его действий, — пишет портал о действиях Рубио.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает «вбросом» заявление госсекретаря США Марко Рубио о предмете украинских переговоров. Он подчеркнул, что Россия и США придерживаются общего принципа ведения этих обсуждений в непубличном формате, передает ТАСС.

До этого Рубио заявил, что главным спорным вопросом на мирных переговорах являются территории ДНР, которые остаются под контролем Киева. По его словам, Вашингтон пытался выяснить, на какие компромиссы готова Украина и что может дать ей хоть какие-то гарантии безопасности, и в этом есть определенные успехи.