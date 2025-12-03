Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине

Ключевой спорный момент на переговорах по урегулированию конфликта касается оставшихся под контролем Киева территорий ДНР, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Он отметил, что Вашингтон старался понять, на какие уступки Украина готова пойти и что сможет дать ей минимальные гарантии безопасности. По словам политика, в этом направлении удалось добиться некоторого прогресса.

То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30–50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины], — подчеркнул Рубио.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Европы обижаются на их якобы отстранение от переговоров по конфликту на Украине. Глава государства напомнил, что политики ЕС сами решили не участвовать в диалоге.

Между тем стало известно, что Украина и США во Флориде обсудили вариант, при котором Киев фактически может потерять возможность вступить в НАТО. Речь идет о неформальных соглашениях, которые должны будут вырабатывать сами страны — участницы Альянса совместно с Москвой.