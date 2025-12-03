Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:39

«Не вброс»: Песков ответил на вопрос про слова Рубио о мирном соглашении

Песков: слова Рубио о нюансах мирного соглашения не являются вбросом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кремль не считает «вбросом» заявление госсекретаря США Марко Рубио о предмете украинских переговоров, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поправив журналиста, задавшего вопрос о словах главы Госдепа. Он подчеркнул, что Россия и США придерживаются общего принципа ведения этих обсуждений в непубличном формате, передает ТАСС.

Никакой это не вброс, это заявление госсекретаря, — подчеркнул Песков.

Ранее Рубио заявил, что главным спорным вопросом на мирных переговорах являются территории ДНР, которые остаются под контролем Киева. По его словам, Вашингтон пытался выяснить, на какие компромиссы готова Украина и что может дать ей хоть какие-то гарантии безопасности, и в этом есть определенные успехи.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сказал, что Россия высоко оценивает политическую волю американского лидера Дональда Трампа и работу его команды в поиске мирного решения украинского кризиса. Признательность за эти усилия он выразил в разговоре с журналистами.

Также представитель Кремля отметил, что предрасположенность украинского руководства к коррупции является общеизвестным фактом. Он сделал это замечание в связи со скандалом в ЕС при участии бывшего главы европейской дипломатии Федерики Могерини, подчеркнув, что данный инцидент является внутренним делом Евросоюза.

Дмитрий Песков
Марко Рубио
Украина
мирные соглашения
вбросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог перечислила правила цифровой гигиены
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.