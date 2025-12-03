«Не вброс»: Песков ответил на вопрос про слова Рубио о мирном соглашении Песков: слова Рубио о нюансах мирного соглашения не являются вбросом

Кремль не считает «вбросом» заявление госсекретаря США Марко Рубио о предмете украинских переговоров, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поправив журналиста, задавшего вопрос о словах главы Госдепа. Он подчеркнул, что Россия и США придерживаются общего принципа ведения этих обсуждений в непубличном формате, передает ТАСС.

Никакой это не вброс, это заявление госсекретаря, — подчеркнул Песков.

Ранее Рубио заявил, что главным спорным вопросом на мирных переговорах являются территории ДНР, которые остаются под контролем Киева. По его словам, Вашингтон пытался выяснить, на какие компромиссы готова Украина и что может дать ей хоть какие-то гарантии безопасности, и в этом есть определенные успехи.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сказал, что Россия высоко оценивает политическую волю американского лидера Дональда Трампа и работу его команды в поиске мирного решения украинского кризиса. Признательность за эти усилия он выразил в разговоре с журналистами.

Также представитель Кремля отметил, что предрасположенность украинского руководства к коррупции является общеизвестным фактом. Он сделал это замечание в связи со скандалом в ЕС при участии бывшего главы европейской дипломатии Федерики Могерини, подчеркнув, что данный инцидент является внутренним делом Евросоюза.