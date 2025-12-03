Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:53

В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине

Песков высоко оценил работу администрации Трампа по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа и усилия его администрации в поисках мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил признательность за эту работу в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования на Украине. Конечно же, мы признательны за эти усилия администрации Трампа, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что переговоры с США по украинскому урегулированию должны проходить в большей степени без публичности для повышения их результативности. Он выразил надежду, что американская сторона также будет придерживаться данного подхода.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 2 декабря впервые прошел прямой обмен мнениями по мирному плану по Украине между Россией и США. Он уточнил, что в ходе обсуждения некоторые аспекты были названы неприемлемыми.

Также представитель Кремля подчеркнул, что утверждение о полном отказе президента РФ Владимира Путина от американского мирного плана по Украине является ошибочным. Он пояснил, что одни пункты предложения были приняты, а другие сочтены неприемлемыми, что является стандартной практикой при поиске договоренностей.

Дмитрий Песков
Россия
США
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен оценила запрет нефти газа из России
Обедающий в одиночестве в армейской столовой Macan попал на фото
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.