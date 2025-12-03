В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине Песков высоко оценил работу администрации Трампа по Украине

Россия высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа и усилия его администрации в поисках мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил признательность за эту работу в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования на Украине. Конечно же, мы признательны за эти усилия администрации Трампа, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что переговоры с США по украинскому урегулированию должны проходить в большей степени без публичности для повышения их результативности. Он выразил надежду, что американская сторона также будет придерживаться данного подхода.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 2 декабря впервые прошел прямой обмен мнениями по мирному плану по Украине между Россией и США. Он уточнил, что в ходе обсуждения некоторые аспекты были названы неприемлемыми.

Также представитель Кремля подчеркнул, что утверждение о полном отказе президента РФ Владимира Путина от американского мирного плана по Украине является ошибочным. Он пояснил, что одни пункты предложения были приняты, а другие сочтены неприемлемыми, что является стандартной практикой при поиске договоренностей.