Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США

Формулировка, что президент РФ Владимир Путин отверг мирный план США по Украине, неверна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил, что некоторые пункты предложения были приняты, другие признали неприемлемыми — это нормальный рабочий процесс поиска компромисса, передает РИА Новости.
Она не будет правильной. Дело в том, что надо что-то такое вот прямой обмен мнениями он состоялся вчера первый раз, — отметил пресс-секретарь российского президента.
Ранее в СМИ сообщалось, что Россия якобы не примет ключевые условия плана США по урегулированию конфликта. Источники утверждают, что Москва не готова пересматривать контроль над территориями Донбасса и не согласится на ограничение численности украинской армии. Кроме того, РФ якобы не откажется от требования к Западу признать новые регионы частью страны.