Ушаков перечислил документы, обсуждавшиеся на встрече с Уиткоффом Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждались четыре документа к плану Трампа

В ходе недавних переговоров российскому руководству были переданы дополнительно четыре документа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, транслируемом пресс-службой Кремля. Все они касались американских мирных инициатив по урегулированию на Украине.

Ушаков добавил, что ранее Москва уже получила один подробный документ из 27 пунктов для ознакомления. Однако в ходе состоявшейся 2–3 декабря встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером они не обсуждались.

По словам советника, на переговорах были представлены еще четыре бумаги. Ушаков подчеркнул, что российская сторона не участвовала в составлении их формулировок.

Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером, — отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что компромиссный вариант плана по урегулированию на Украине пока не сформирован. Как пояснил Юрий Ушаков по итогам переговоров, некоторые наработки США неприемлемы, но есть и те, которые могут стать основой для дальнейшего диалога.