Мирный план Трампа наткнулся на «гранит» российских позиций ABC News: Россия никогда не согласится на три пункта в плане Трампа

В проекте урегулирования ситуации на Украине от команды президента США Дональда Трампа есть три пункта, которые Россия никогда не примет, пишет ABC News со ссылкой на анонимные информированные источники. Речь идет о принципиальных для Москвы условиях, касающихся политического устройства страны после окончания СВО.

Согласно собеседникам телеканала, Россия не согласится на пересмотр своего контроля над территориями Донбасса. Также Кремль, как утверждается, отвергнет любые ограничения численности ВСУ и не откажется от требования к Западу признать новые регионы в составе РФ.

Попавший в сеть план из 28 пунктов вынудит Украину уступить территории, включая удерживаемые ею земли в Донецкой области. Он ограничит численность украинской армии до 600 000 человек <…> Кроме того [документ] лишит Украину возможности когда-либо вступить в НАТО, — пояснил источник канала.

Ранее стало известно, что в ходе недавних переговоров российскому руководству были переданы дополнительно четыре документа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, все они касались американских мирных инициатив по урегулированию на Украине. Он добавил, что ранее Москва уже получила один подробный документ из 27 пунктов для ознакомления.