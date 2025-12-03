Песков заявил об историческом шаге России и США Песков: прямой обмен мнениями по мирному плану между РФ и США прошел впервые

Вчера, 2 декабря, впервые состоялся прямой обмен мнениями относительно мирного плана по Украине между Россией и Соединенными Штатами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, он отметил, что некоторые моменты обсуждения были отмечены как неприемлемые.

Дело в том, что такой прямой обмен мнениями [по мирному плану по Украине между Москвой и Вашингтоном], он состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса, — указал Песков.

Ранее Песков отмечал, что Россия дает высокую оценку политической воле президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и усилиям его администрации, направленным на поиск мирного урегулирования на Украине. Представитель Кремля поблагодарил Вашингтон за эту работу.

До этого Песков отметил, что переговоры с США по украинскому вопросу должны проходить преимущественно в непубличном формате для повышения их эффективности. Он выразил надежду, что американская сторона также будет придерживаться этого подхода.