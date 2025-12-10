Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 19:24

Рубио запретил «детский» шрифт в документах Госдепа

Рубио запретил шрифт Calibri в документах Госдепа

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио распорядился вернуть в официальные документы Госдепартамента шрифт Times New Roman вместо «детского» Calibri, пишет The New York Times. Он пояснил, что прежний шрифт выглядит более «прилично и профессионально» и должен снова стать стандартом переписки ведомства.

По данным источников, во вторник Рубио разослал сотрудникам служебную записку, в которой назвал отказ администрации бывшего президента Джо Байдена от Times New Roman «никчемной» попыткой провести политику культурного разнообразия. Госсекретарь охарактеризовал Calibri как недостаточно официальный вариант, из-за чего, по его словам, пострадал внешний вид официальных бланков Госдепа.

В записке Рубио также раскритиковал решение своего предшественника Энтони Блинкена, который в 2023 году перевел документы на Calibri и увеличенный кегль по рекомендации отдела по политике разнообразия и инклюзивности — для удобства людей с дислексией и проблемами зрения.

Новый шрифт, заявил нынешний госсекретарь, не сделал тексты более удобочитаемыми и привел лишь к «деградации официальной переписки» и стал «самым противозаконным, аморальным, радикальным и расточительным примером политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности».

