Рубио запретил «детский» шрифт в документах Госдепа

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился вернуть в официальные документы Госдепартамента шрифт Times New Roman вместо «детского» Calibri, пишет The New York Times. Он пояснил, что прежний шрифт выглядит более «прилично и профессионально» и должен снова стать стандартом переписки ведомства.

По данным источников, во вторник Рубио разослал сотрудникам служебную записку, в которой назвал отказ администрации бывшего президента Джо Байдена от Times New Roman «никчемной» попыткой провести политику культурного разнообразия. Госсекретарь охарактеризовал Calibri как недостаточно официальный вариант, из-за чего, по его словам, пострадал внешний вид официальных бланков Госдепа.

В записке Рубио также раскритиковал решение своего предшественника Энтони Блинкена, который в 2023 году перевел документы на Calibri и увеличенный кегль по рекомендации отдела по политике разнообразия и инклюзивности — для удобства людей с дислексией и проблемами зрения.

Новый шрифт, заявил нынешний госсекретарь, не сделал тексты более удобочитаемыми и привел лишь к «деградации официальной переписки» и стал «самым противозаконным, аморальным, радикальным и расточительным примером политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности».

Ранее OpenAI устранила проблему с постоянным использованием чат-ботом ChatGPT длинных тире. Теперь модель избегает этого знака, если пользователь просит об этом в инструкции.