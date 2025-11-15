ChatGPT перестанет доводить пользователей до пунктуационного «инсульта» OpenAI дала пользователям право отказаться от длинного тире в ChatGPT

OpenAI устранила проблему с постоянным использованием чат-ботом ChatGPT длинных тире, сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман в соцсети Х. Он уточнил, что теперь модель избегает этого знака, если пользователь просит об этом в инструкции.

Маленькая, но приятная победа: если вы укажете ChatGPT в пользовательских инструкциях не использовать длинные тире, он наконец-то делает то, что должен! — отметил Альтман.

Активное применение длинного тире в текстах давно воспринимается как характерный признак нейросетей. При этом специалисты отмечают, что широкое использование тире встречалось в человеческих текстах задолго до появления современных моделей, что влияет на стиль ChatGPT из-за обучающего корпуса.

Разработчики считают, что новая настройка поможет лучше адаптировать ответы под требования пользователей. Кроме того, по их словам, эта опция снизит вероятность стилистических повторов, которые раньше выдавали машинное происхождение текста.

Ранее OpenAI ужесточила политику использования своих сервисов, введя ряд ограничений для ChatGPT. Теперь чат-бот не может предоставлять консультации по юриспруденции и медицине, а также вопросам миграции и национальной безопасности.