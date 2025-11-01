OpenAI надела «виртуальный намордник» на ChatGPT

Компания OpenAI ужесточила политику использования своих сервисов, введя ряд ограничений для ChatGPT, сказано в сообщении на сайте компании. Согласно обновленным правилам, чат-бот больше не может предоставлять консультации по юриспруденции и медицине, а также вопросам миграции и национальной безопасности.

Наши правила <…> устанавливают разумные ограничения для допустимого использования и не заменяют правовые требования, профессиональные обязанности или этические обязательства. Мы требуем от пользователей надлежащего использования наших сервисов. Нарушение или несоблюдение правил и мер безопасности может привести к потере доступа к нашим системам, — говорится в пояснительной части сообщения.

Под запрет также подпали вопросы образования, финансов, трудоустройства, жилищной сферы и страхования. В перечень запрещенных действий вошли угрозы, преследование, пропаганда самоубийств и расстройств пищевого поведения, а также контент, связанный с терроризмом, сексуальным насилием и созданием оружия. Запрещено использование изображений людей без их согласия, включая голосовые копии и портреты.

Часть запретов коснулись запросов, связанных с несовершеннолетними: запрещена оценка их внешности, пропаганда нездорового питания и предоставление доступа к товарам и услугам, имеющим возрастное ограничение. Также нельзя оценивать риски совершения преступлений, опираясь на индивидуальные особенности человека.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявляла, что искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество. По словам доктора наук, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться.