Профессор предупредила, что ИИ-технологии начинают вытеснять человека

Искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество, заявила профессор Татьяна Черниговская на просветительском марафоне «Знание.Наука». По словам доктора наук, которые приводит корреспондент NEWS.ru, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться.

А какой логикой пользуются эти системы? Учитывая, что они самообучающиеся сейчас. Вы не знаете, чего они там придумали. Я спрашивала у специалистов: «А не может ли получиться такая история, что эти штуки придумают логику, которую мы не знаем вообще?» <…> А знаете, какой ответ я получила? Ответ был: «Это уже произошло», — рассказала Черниговская.

Профессор также упомянула снимок, который выиграл первое место на всемирной выставке фотографий. Позже выяснилось, что это продукт нейросети, добавила спикер.

Они влезли на наше человеческое поле, — констатировала профессор.

Ранее сообщалось, что писатель Джордж Р. Р. Мартин и группа других авторов одержали победу в судебном разбирательстве против OpenAI. Ключевым стало признание суда, что нейросеть ChatGPT действительно генерирует произведения, которые имеют схожесть с оригинальными книгами. Было установлено, что искусственный интеллект дублирует повороты сюжета и характеры персонажей.