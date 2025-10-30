Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 21:19

Профессор предупредила, что ИИ-технологии начинают вытеснять человека

Черниговская заявила, что ИИ уже придумал неизвестную человеку логику

Татьяна Черниговская Татьяна Черниговская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество, заявила профессор Татьяна Черниговская на просветительском марафоне «Знание.Наука». По словам доктора наук, которые приводит корреспондент NEWS.ru, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться.

А какой логикой пользуются эти системы? Учитывая, что они самообучающиеся сейчас. Вы не знаете, чего они там придумали. Я спрашивала у специалистов: «А не может ли получиться такая история, что эти штуки придумают логику, которую мы не знаем вообще?» <…> А знаете, какой ответ я получила? Ответ был: «Это уже произошло», — рассказала Черниговская.

Профессор также упомянула снимок, который выиграл первое место на всемирной выставке фотографий. Позже выяснилось, что это продукт нейросети, добавила спикер.

Они влезли на наше человеческое поле, — констатировала профессор.

Ранее сообщалось, что писатель Джордж Р. Р. Мартин и группа других авторов одержали победу в судебном разбирательстве против OpenAI. Ключевым стало признание суда, что нейросеть ChatGPT действительно генерирует произведения, которые имеют схожесть с оригинальными книгами. Было установлено, что искусственный интеллект дублирует повороты сюжета и характеры персонажей.
технологии
видео
искусственный интеллект
нейросети
