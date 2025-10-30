Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:51

Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT

Джордж Мартин выиграл иск к компании OpenAI по поводу авторских прав

Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Писатель Джордж Р. Р. Мартин и группа других авторов одержали важную победу в судебном разбирательстве против компании OpenAI, cообщает Business Insider. Суд принял к рассмотрению новые юридические основания для их иска, что значительно увеличивает шансы писателей на успех в деле о нарушении авторских прав. Теперь у истцов есть три юридические теории, каждая из которых может принести компенсацию до $150 тыс. (примерно 11 млн рублей) за каждое нарушение.

Ключевым стало признание суда, что нейросеть ChatGPT создает произведения, по сути похожие на оригинальные книги. Судья отметил, что читатель может легко увидеть сходство между содержанием, сгенерированным искусственным интеллектом, и книгами цикла «Песнь льда и огня» Мартина. Было установлено, что искусственный интеллект передает общую атмосферу, а также повторяет сюжетные линии и характеры персонажей из произведений Мартина.

Ранее стало известно, что первая в истории Албании ИИ-министр «беременна» и ждет 83 цифровых ребенка. Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама на полях форума Berlin Global Dialogue. Там же цифровой министр по имени Диелла впервые дала интервью.

США
писатели
нейросети
искусственный интеллект
OpenAI
