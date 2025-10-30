Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT Джордж Мартин выиграл иск к компании OpenAI по поводу авторских прав

Писатель Джордж Р. Р. Мартин и группа других авторов одержали важную победу в судебном разбирательстве против компании OpenAI, cообщает Business Insider. Суд принял к рассмотрению новые юридические основания для их иска, что значительно увеличивает шансы писателей на успех в деле о нарушении авторских прав. Теперь у истцов есть три юридические теории, каждая из которых может принести компенсацию до $150 тыс. (примерно 11 млн рублей) за каждое нарушение.

Ключевым стало признание суда, что нейросеть ChatGPT создает произведения, по сути похожие на оригинальные книги. Судья отметил, что читатель может легко увидеть сходство между содержанием, сгенерированным искусственным интеллектом, и книгами цикла «Песнь льда и огня» Мартина. Было установлено, что искусственный интеллект передает общую атмосферу, а также повторяет сюжетные линии и характеры персонажей из произведений Мартина.

