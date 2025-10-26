Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 18:58

Албанский ИИ-министр станет «мамой» 83 детей

Премьер-министр Албании заявил о цифровой беременности ИИ-министра страны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первый ИИ-министр в истории Албании беременна и ждет 83 цифровых ребенка, сообщает NDTV. О «беременности» министра рассказал премьер-министр страны Эди Рама на полях форума Berlin Global Dialogue. Там же цифровой министр по имени Диелла впервые дала интервью. Министр, созданный искусственным интеллектом, представлен в виде женщины в традиционной албанской одежде. Ее образ также был сгенерирован нейросетями.

Представляя Диеллу публике, глава правительства отметил, что «привел ее с собой, чтобы показать одну очень красивую женщину из Албании». По словам Рамы, детей ИИ-министра раздадут депутатам парламента — по одному для каждого.

Каждый такой ребенок будет цифровым ассистентом депутата, будет присутствовать на заседаниях, вести записи, подсказывать, как реагировать, и знать все о законодательстве ЕС — как их мама, — рассказал премьер.

Диелла была назначена на должность в сентябре для того, чтобы сделать систему государственных закупок в Албании полностью прозрачной и свободной от коррупции. Впервые ее представили в качестве виртуального помощника на платформе e-Albania, она помогала гражданам и компаниям оформлять документы.

Ранее японская партия «Путь к возрождению» избрала искусственный интеллект своим новым лидером. Студент Коки Окумура, назвавший себя помощником нового лидера, пояснил, что ИИ будет определять политический курс движения, а также займется распределением финансов внутри партии.

Албания
нейросети
искусственный интеллект
дети
