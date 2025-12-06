Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной В Госдепе назвали конструктивными переговоры с Гнатовым и Умеровым

Американские и украинские делегации провели конструктивные переговоры, на которых поднимался вопрос урегулирования кризиса на Украине, говорится в сообщении Госдепартамента. Встречи представителей обеих стран состоялись в Майами 4 и 5 декабря.

На протяжении двух дней спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и [зять американского лидера, предприниматель] Джаред Кушнер участвовали во встречах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для проведения конструктивных переговоров о продвижении по надежному пути к прочному и справедливому миру на Украине, — сказано в заявлении.

Американская и украинская стороны также пришли к соглашению относительно рамок мер безопасности и обсудили необходимые инструменты сдерживания, которые должны способствовать устойчивому миру. Дополнительно они рассмотрели варианты восстановления Украины.

Ранее Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной. Согласно его заявлениям, представители США и Украины встретятся 6 декабря и обсудят параметры мирного урегулирования.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает реакцию от Вашингтона по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа. По его словам, дата следующей встречи пока не определена.