«Ждем реакцию»: Ушаков об итогах переговоров Путина и Уиткоффа Ушаков: Кремль ожидает реакцию США по итогам переговоров Путина и Уиткоффа

Кремль ожидает реакцию от Вашингтона по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, дата следующей встречи пока не определена.

Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе. <...> Нет, [даты встречи] с Уиткоффом нет, [не определена], — сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что в графике Путина пока не предусмотрен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, организация таких контактов не занимает слишком много времени.

До этого российский лидер подчеркнул, что глава Белого дома искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его словам, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.

Тем временем стало известно, что спецпосланник Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после возвращения в Вашингтон из Москвы доложили республиканцу о результатах переговоров с Путиным. По данным источников, американская делегация сочла встречу продуктивной.