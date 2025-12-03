Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 22:13

Трампу доложили о результатах переговоров в России

Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после возвращения в Вашингтон из Москвы доложили республиканцу о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, американская делегация сочла встречу продуктивной.

Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставитель Уиткофф и господин Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны,сообщил чиновник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа получилась содержательной.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил значимость беседы президента России и спецпосланника президента США в Кремле. Эта встреча стала уверенным и решительным шагом к миру, посчитал парламентарий. При этом, по его словам, в переговорном процессе по Украине остается много вопросов, но у сторон есть все шансы на их разрешение.

