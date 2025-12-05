Ушаков ответил на вопрос о ближайшем телефонном разговоре Путина и Трампа Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

В графике президента России Владимира Путина пока не предусмотрен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, организация таких контактов не занимает слишком много времени.

Нет, [телефонный разговор Путина с Трампом] пока не планируется. <...> Понимаете, это все очень легко организовывается. <...> Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очную встречу, то это все будет сделано достаточно быстро, — пояснил он.

Ранее Путин заявил, что проблема изменения климата реальна, но ее нередко эксплуатируют для достижения сиюминутных политических выгод. Он отметил, что в этом вопросе отчасти солидарен с позицией американского лидера Дональда Трампа.

До этого российский лидер подчеркнул, что глава Белого дома искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его словам, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.