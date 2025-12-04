Путин поддержал Трампа в одном важном вопросе

Проблема изменения климата реальна, но ее нередко эксплуатируют для достижения сиюминутных политических выгод, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. Он отметил, что в этом вопросе отчасти солидарен с позицией американского лидера Дональда Трампа.

Это не миф, но это злоупотребление этими процессами в политических целях. Здесь он прав абсолютно, согласен, — ответил Путин.

Ранее российский президент в беседе с индийскими журналистами заявлял, что Китай и Индия являются близкими друзьями России, и страна дорожит этими отношениями. По его словам, Москва ценит взаимодействие с Пекином и Нью-Дели и поддерживает конструктивный диалог с обеими странами.

До этого политолог Юрий Самонкин предположил, что личная встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди с Путиным у трапа символизирует особые доверительные и неформальные отношения между лидерами. Он также отметил, что вокруг России формируется «клуб друзей» из стран с общими взглядами, в то время как Запад продолжает действовать в парадигме холодной войны.