«Сомнений нет»: Путин рассказал о позиции Трампа по конфликту на Украине Путин: Трамп искренне хочет урегулировать конфликт на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, заявил в интервью India Today президент России Владимир Путин. По его словам, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.

Путин отметил, что позиция Вашингтона по урегулированию может иметь свои особенности. Однако он не сомневается в искренности намерений Трампа, который, по его информации, неоднократно выражал желание остановить противостояние.

США и президент Трамп, возможно, имеют свое представление, как это разрешить. Более того, по гуманитарным вопросам я уверен, что [это было] одним из мотивов действий президента Трампа в этом вопросе. Потому что он неоднократно говорил, что желает минимизации потерь, — отметил Путин.

Ранее российский президент признал, что проблема изменения климата реальна, но ее нередко эксплуатируют для достижения сиюминутных политических выгод. Путин добавил, что в этом вопросе отчасти солидарен с позицией американского лидера Дональда Трампа.

До этого Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами заявлял, что Китай и Индия являются близкими друзьями России, и страна дорожит этими отношениями. По его словам, Москва ценит взаимодействие с Пекином и Нью-Дели и поддерживает конструктивный диалог с обеими странами.