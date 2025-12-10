Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 19:55

Военный обозреватель объяснил страсть бойцов ВСУ к розовой экипировке

Полковник Баранец связал появление розовой формы в ВСУ с ЛГБТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Популярность розового обмундирования среди бойцов ВСУ может свидетельствовать о большом количестве представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в их рядах, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, их наличие сегодня характерно для украинской армии.

Особая любовь к розовому обмундированию и аксессуарам в ВСУ может быть признаком большого количества представителей ЛГБТ в их рядах. Военные в окопах жалуются на это явление, которое наблюдается все чаще в украинской армии. Это западные ценности, в том числе американские, которые привнесены в ряды Вооруженных сил Украины, — сказал Баранец.

В то же время «гламурную» форму можно рассматривать как обыкновенный «мужской прикол», добавил эксперт.

Возможно, им просто хочется повеселиться перед Новым годом, разрядиться в окопах, вызвать смех и так далее, — заключил военный обозреватель.

Ранее стало известно, что украинские военторги начали продавать бойцам ВСУ розовую тактическую одежду и экипировку. Солдаты могут приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, компасы, шевроны и даже чехлы для бронеплит.

