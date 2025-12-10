Президент Украины Владимир Зеленский окажется в тюрьме, получит убежище за границей или просто исчезнет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал начавшуюся в американских СМИ кампанию по обвинению украинского лидера в коррупции.

Зеленскому стоит вспомнить судьбу Петра Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины, у которого Юлия Тимошенко была заместителем. Лазаренко, обвинявшийся в хищении западных средств, был арестован и провел в американской тюрьме, по некоторым данным, около девяти лет. Аналогичная участь вполне может постигнуть и Зеленского, — сказал Светов.

По его словам, в истории было много самых разных прецедентов подобного рода.

Например, обвинявшийся в людоедстве бывший глава Центральноафриканской империи Жан-Бедель Бокасса нашел приют во Франции, которая в свое время и привела его к власти, и благополучно приобрел там замок. В то же время, некоторые просто пропадают без вести, — сказал политолог.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший допустил, что его отец может отказаться от поддержки Украины, сославшись на проблему коррупции в этой стране. На Дохийском форуме он также раскритиковал Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, которые игнорируют недостатки его администрации.