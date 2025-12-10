Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:20

Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского

Политолог Светов допустил бесследное исчезновение Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский окажется в тюрьме, получит убежище за границей или просто исчезнет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал начавшуюся в американских СМИ кампанию по обвинению украинского лидера в коррупции.

Зеленскому стоит вспомнить судьбу Петра Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины, у которого Юлия Тимошенко была заместителем. Лазаренко, обвинявшийся в хищении западных средств, был арестован и провел в американской тюрьме, по некоторым данным, около девяти лет. Аналогичная участь вполне может постигнуть и Зеленского, — сказал Светов.

По его словам, в истории было много самых разных прецедентов подобного рода.

Например, обвинявшийся в людоедстве бывший глава Центральноафриканской империи Жан-Бедель Бокасса нашел приют во Франции, которая в свое время и привела его к власти, и благополучно приобрел там замок. В то же время, некоторые просто пропадают без вести, — сказал политолог.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший допустил, что его отец может отказаться от поддержки Украины, сославшись на проблему коррупции в этой стране. На Дохийском форуме он также раскритиковал Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, которые игнорируют недостатки его администрации.

Украина
США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
коррупция
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село
Завершение карьеры, мнение об СВО, глухота: как живет Алиса Фрейндлих
Оправдательный приговор экс-милиционеру по делу об убийстве отменили
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.