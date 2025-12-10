Президент Украины Владимир Зеленский под давлением американского коллеги Дональда Трампа согласился на выборы, чтобы добиться перемирия на время процесса, заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, которые передает РИА Новости, за это время Киев займется перевооружением и доукомплектованием ВСУ.

Он сделал акцент на безопасности. Причем речь идет не об одном дне голосования, а о целой кампании, которая по закону длится порядка двух месяцев — когда кандидаты разъезжают по стране и встречаются с избирателями. То есть Зеленский требует приостановить боевые действия, — подчеркнул политолог.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может отказаться от участия в предстоящих выборах. По его словам, действующий глава государства может принять соответствующее решение в условиях оказываемого на него внешнего давления.

До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что после завершения пребывания Зеленского в должности президента Украины от государства не останется ничего. Он предположил, что самому политику безразлична судьба своей страны.