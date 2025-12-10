Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей

Хотите удивить гостей тропической свежестью? Этот необычный салат с манго станет глотком лета в зимний праздник. Для приготовления понадобится: 300 граммов крупных креветок (тигровых или королевских), одно спелое манго, одно авокадо, пучок руколы или смеси салатов, 50 граммов кедровых орехов и для заправки сок лайма, оливковое масло, соль и мед.

Креветки отваривают в подсоленной воде и очищают. Манго и авокадо нарезают аккуратными кубиками. На широкое блюдо выкладывают листья руколы. Сверху распределяют креветки, кубики авокадо и манго, посыпают подрумяненными на сухой сковороде кедровыми орехами. Заправку готовят из двух столовых ложек оливкового масла, сока одного лайма, чайной ложки меда и щепотки соли, взбивая вилкой.

Такой салат на Новый год с креветками не требует времени на пропитку, его подают сразу. Блюдо сочетает сладость манго, нежность авокадо, упругость морепродуктов и хруст орехов. Этот легкий салат с авокадо и манго идеально разбавит сытный праздничный стол.

