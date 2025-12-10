Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 20:05

Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей

Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей Меняю оливье на салат с манго и креветками — получаю восторг гостей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите удивить гостей тропической свежестью? Этот необычный салат с манго станет глотком лета в зимний праздник. Для приготовления понадобится: 300 граммов крупных креветок (тигровых или королевских), одно спелое манго, одно авокадо, пучок руколы или смеси салатов, 50 граммов кедровых орехов и для заправки сок лайма, оливковое масло, соль и мед.

Креветки отваривают в подсоленной воде и очищают. Манго и авокадо нарезают аккуратными кубиками. На широкое блюдо выкладывают листья руколы. Сверху распределяют креветки, кубики авокадо и манго, посыпают подрумяненными на сухой сковороде кедровыми орехами. Заправку готовят из двух столовых ложек оливкового масла, сока одного лайма, чайной ложки меда и щепотки соли, взбивая вилкой.

Такой салат на Новый год с креветками не требует времени на пропитку, его подают сразу. Блюдо сочетает сладость манго, нежность авокадо, упругость морепродуктов и хруст орехов. Этот легкий салат с авокадо и манго идеально разбавит сытный праздничный стол.

Ранее мы поделились рецептом салата «Медвежья шубка» с орехами.

Читайте также
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Семья и жизнь
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура
Семья и жизнь
С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура
Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах
Общество
Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах
Птитим вместо пасты: готовлю сытный средиземноморский салат с креветками и фетой — рецепт для гурманов
Общество
Птитим вместо пасты: готовлю сытный средиземноморский салат с креветками и фетой — рецепт для гурманов
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
Семья и жизнь
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
салат
креветки
авокадо
орехи
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране
В Израиле опровергли слова Коломойского о Миндиче
В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»
Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге
На Западе объяснили, при как условиях Украина откажется от территорий
Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы
«Аэрофлот» открыл мемориальную доску в честь «фельдъегеря Победы»
В посте пропавшей Усольцевой нашли неожиданный намек
Умер создатель ядерного щита России
Ученые нашли новое лекарство для лечения рака груди
В УЕФА приняли неожиданное решение по России и «Евро-2028»
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара на Правобережном рынке
Дело фигуранта «пушистой» банды отправили на пересмотр
Турист застрял в зыбучих песках и провел в ловушке несколько часов
Юная невеста Лепса сбежала от него после подарка в 300 млн рублей
Чиновники придумали хитрый способ прогуливать работу с помощью бумаги
«Абсолютно по-хамски»: Артемий Лебедев высказался о поведении США
Киноа с лаймом: свежий взгляд на новогодний стол после тяжелых блюд
Два российских аэропорта временно перестали работать
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.