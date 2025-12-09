ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 23:29

Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!

Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку! Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите обновить классику? Этот салат «Медвежья шубка» с секретным ингредиентом станет открытием. Для приготовления понадобится: 400 граммов отварного картофеля, 300 граммов соленой сельди, 2 отварные свеклы, 2 моркови, 3 яйца, 150 граммов грецких орехов, 200 граммов майонеза и репчатый лук по вкусу.

Картофель, морковь, свеклу и яйца натирают на крупной терке отдельно. Грецкие орехи мелко рубят — это тот самый секретный ингредиент, дающий хруст и благородную горчинку. Сельдь нарезают кубиками, лук шинкуют. Сборка салата идет слоями: картофель, селедка с луком, орехи, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме орехового, промазывают майонезом.

Этот сытный салат с орехами настаивается в холодильнике 3–4 часа. Орехи слегка размягчаются, но сохраняют текстуру, идеально гармонируя с селедкой. Такая новогодняя «Медвежья шубка» получается более интересной и сложной по вкусу, чем традиционный вариант.

Ранее мы рассказали, как приготовить новогодние тарталетки с крабовыми палочками и зеленью.

Читайте также
С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура
Семья и жизнь
С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура
Не только оливье: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью
Семья и жизнь
Не только оливье: роскошное новогоднее угощение с говяжьей печенью
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
Семья и жизнь
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
Помните шоколадную колбасу из детства — ее легко приготовить: вот проверенный рецепт, чтобы порадовать семью
Общество
Помните шоколадную колбасу из детства — ее легко приготовить: вот проверенный рецепт, чтобы порадовать семью
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
Семья и жизнь
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
салат
орехи
сельдь
свекла
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов
Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева
Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву
Суд в Испании приостановил дело о смерти российского летчика-предателя
Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Natan раскрыл, когда уйдет из Black Star вслед за Кокой
Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году
«Тянет на лыжню»: Домрачева о Бьорндалене, детях и жизни на три страны
Призванные против своей воли в ряды ВСУ два брата погибли в зоне СВО
Небензя рассказал, кто продвигает удары по инфраструктуре
В России подготовили второй пакет мер для защиты граждан от мошенников
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
«Всеми силами»: Небензя рассказал, что пытается сделать Зеленский
США дали Зеленскому дни на ответ по мирному плану Трампа
Итоги первой части сезона РПЛ: разбор полетов от Пономарева и Булыкина
Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России
Многодетный педофил вонзил палку в половые органы школьницы
Небензя раскрыл настроения жителей Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.