Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!

Хотите обновить классику? Этот салат «Медвежья шубка» с секретным ингредиентом станет открытием. Для приготовления понадобится: 400 граммов отварного картофеля, 300 граммов соленой сельди, 2 отварные свеклы, 2 моркови, 3 яйца, 150 граммов грецких орехов, 200 граммов майонеза и репчатый лук по вкусу.

Картофель, морковь, свеклу и яйца натирают на крупной терке отдельно. Грецкие орехи мелко рубят — это тот самый секретный ингредиент, дающий хруст и благородную горчинку. Сельдь нарезают кубиками, лук шинкуют. Сборка салата идет слоями: картофель, селедка с луком, орехи, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме орехового, промазывают майонезом.

Этот сытный салат с орехами настаивается в холодильнике 3–4 часа. Орехи слегка размягчаются, но сохраняют текстуру, идеально гармонируя с селедкой. Такая новогодняя «Медвежья шубка» получается более интересной и сложной по вкусу, чем традиционный вариант.

