04 января 2026 в 09:23

Как не переплатить и купить идеальные орехи и сухофрукты: секреты выбора от опытной хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете о вкусных и полезных орехах и сухофруктах, но боитесь наткнуться на некачественный товар? К сожалению, красивая внешность продуктов часто обманчива: за ярким цветом и блеском могут скрываться химические обработки. Но не отчаивайтесь! Зная несколько простых правил, вы легко найдете по‑настоящему качественные продукты без лишних трат.

При выборе кураги не гонитесь за ярко‑оранжевыми блестящими плодами — скорее всего, их обрабатывали серой и глицерином. Лучше взять жесткую курагу естественного оттенка. С черносливом та же история: избегайте липких, сочных экземпляров — их могли вымочить в сиропе и обработать содой.

Ищите матовый сухой чернослив темного цвета, желательно с косточкой. Орехи безопаснее брать в скорлупе: она должна быть целой, сухой, без повреждений. Грецкие орехи можно проверить простым способом — слегка потрясти: если внутри что‑то болтается, значит, ядро испортилось. И помните: натуральные продукты редко выглядят идеально, но именно они принесут вам настоящую пользу!

Ранее сообщалось, что, когда я хочу разгрузить организм и при этом не ходить голодной, всегда выручает один простой салат. Он легкий, свежий и при этом отлично насыщает, а готовится из самых обычных продуктов. Такой вариант особенно хорош для ужина или быстрого перекуса, когда следишь за фигурой, но от вкусной еды отказываться не хочется.

