27 февраля 2026 в 05:03

Печенье с арахисом — моя новая любовь! Рассыпчатое тесто, хрустящая ореховая шапочка, золотистые бока. Готовится за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Главный секрет этого печенья — морозилка. Пять — семь минут, которые заготовки проводят на холоде, творят настоящее чудо. Масло в тесте застывает, и когда печенье попадает в горячую духовку, оно не тает и не растекается, а медленно плавится, создавая ту самую идеальную рассыпчатую, слоистую текстуру, которая буквально тает на языке. Это маленький, но гениальный прием.

100 г арахиса промываю, обсушиваю и, если нужно, очищаю от шелухи (можно слегка подсушить на сковороде, тогда шелуха снимется легче). Мелко рублю арахис ножом и смешиваю с 30 г сахара — это будущая начинка. Для теста в большой миске растираю 200 г размягченного сливочного масла со 100 г сахара, двумя яйцами, щепоткой соли и ванилином до однородной, пышной массы. Просеиваю 350 г муки вместе с 1 чайной ложкой разрыхлителя и быстро замешиваю мягкое, эластичное тесто, стараясь не переусердствовать, чтобы оно не стало жестким. На слегка присыпанном мукой столе раскатываю тесто в пласт толщиной 5–6 мм. С помощью стакана или круглой вырубки вырезаю кружочки.

Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в морозилку ровно на 5–7 минут. Охлажденные заготовки достаю, смазываю сверху взбитым желтком и щедро посыпаю арахисово-сахарной крошкой, слегка прижимая ее пальцами. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до красивого золотистого цвета. Готовое печенье полностью остужаю на решетке.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
печенье
орехи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
