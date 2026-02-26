Зимняя Олимпиада — 2026
Халва в шоколаде без сахара — полезный десерт за 15 минут! Готовлю натуральные конфеты, от которых не поправляются

Фото: D-NEWS.ru
Многие боятся, что «без сахара» значит пресно и невкусно. Эти конфеты разрушают этот стереотип. Мед дает свою сложную, цветочную сладость, которая не перебивает, а оттеняет вкус семечек и орехов. А горький шоколад добавляет ту самую благородную горчинку, которая делает десерт взрослым, глубоким и нисколько не скучным. Здесь есть все, кроме пустых калорий.

200 г очищенных семечек подсолнечника и 60 г грецких орехов высыпаю на сухую сковороду и слегка подсушиваю на небольшом огне, постоянно помешивая, до появления легкого орехового аромата. Важно не пережарить. Пересыпаю семечки с орехами в чашу блендера и измельчаю в мелкую крошку, почти в муку. Добавляю 50 мл меда или сиропа топинамбура и снова включаю блендер, пробивая до состояния однородной, пластичной, немного маслянистой массы, которая начинает собираться в ком.

Если масса слишком рассыпчатая, можно добавить еще немного меда. Влажными руками скатываю из полученной халвы небольшие шарики или формирую аккуратные брусочки. Убираю в холодильник на 30-40 минут для стабилизации. Одну плитку шоколада без сахара (около 100 г) растапливаю на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Достаю охлажденные конфеты, с помощью вилки или шпажки окунаю каждую в растопленный шоколад, полностью покрывая со всех сторон. Выкладываю на пергамент и снова отправляю в холодильник до полного застывания шоколада.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Ароматный хлеб с семенами без хлебопечки: простой способ испечь идеальную буханку дома
Ароматный хлеб с семенами без хлебопечки: простой способ испечь идеальную буханку дома
Пуховые булочки «Бухты» как из детства: простой секрет нежной домашней выпечки
Пуховые булочки «Бухты» как из детства: простой секрет нежной домашней выпечки
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
еда
рецепты
конфеты
орехи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

