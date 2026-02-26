Халва в шоколаде без сахара — полезный десерт за 15 минут! Готовлю натуральные конфеты, от которых не поправляются

Многие боятся, что «без сахара» значит пресно и невкусно. Эти конфеты разрушают этот стереотип. Мед дает свою сложную, цветочную сладость, которая не перебивает, а оттеняет вкус семечек и орехов. А горький шоколад добавляет ту самую благородную горчинку, которая делает десерт взрослым, глубоким и нисколько не скучным. Здесь есть все, кроме пустых калорий.

200 г очищенных семечек подсолнечника и 60 г грецких орехов высыпаю на сухую сковороду и слегка подсушиваю на небольшом огне, постоянно помешивая, до появления легкого орехового аромата. Важно не пережарить. Пересыпаю семечки с орехами в чашу блендера и измельчаю в мелкую крошку, почти в муку. Добавляю 50 мл меда или сиропа топинамбура и снова включаю блендер, пробивая до состояния однородной, пластичной, немного маслянистой массы, которая начинает собираться в ком.

Если масса слишком рассыпчатая, можно добавить еще немного меда. Влажными руками скатываю из полученной халвы небольшие шарики или формирую аккуратные брусочки. Убираю в холодильник на 30-40 минут для стабилизации. Одну плитку шоколада без сахара (около 100 г) растапливаю на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Достаю охлажденные конфеты, с помощью вилки или шпажки окунаю каждую в растопленный шоколад, полностью покрывая со всех сторон. Выкладываю на пергамент и снова отправляю в холодильник до полного застывания шоколада.

