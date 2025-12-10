Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами

Полиция Петербурга пресекла легализацию мигрантов через фиктивные браки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция Петербурга пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Задержаны организатор схемы и шесть «невест» в возрасте от 25 до 59 лет — уроженок Северной столицы и Всеволожска.

По предварительным данным, участники группы причастны к созданию как минимум 20 фиктивных семей. Каждый такой союз был не историей о любви, а очередным шагом к незаконной легализации иностранцев на территории России, — говорится в сообщении.

Как сообщается, организатор искал женщин, согласных вступить в фиктивный брак с иностранцами за определенное вознаграждение. После регистрации такого брака им оформлялись необходимые бумаги для подачи в компетентные учреждения. Таким образом, иностранные граждане, среди которых были жители стран СНГ и Африки, могли получать разрешение на временное пребывание в России продолжительностью до трех лет.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что полицейские в Рязанской области задержали 50-летнего жителя села Храпово по подозрению в оформлении фиктивной регистрации для 14 иностранных граждан. В связи с этим против мужчины возбуждено уголовное производство.

В Петербурге накрыли бизнес фиктивных браков с мигрантами
