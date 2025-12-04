Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов

В Рязанской области полицейские задержали 50-летнего жителя села Храпово по подозрению в организации фиктивной регистрации 14 иностранцев, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, задержанный предоставил временную регистрацию гражданам из стран Средней Азии. Среди них были 10 мужчин и четыре женщины в возрасте от 22 до 54 лет. Мужчина оформил их регистрацию через МФЦ, выступив в качестве принимающей стороны. За это он получил от них денежное вознаграждение.

Как выяснилось, дом задержанного не предназначен для проживания такого количества людей. Сами же иностранцы по факту не планировали жить там. Сейчас полиция устанавливает местонахождение всех мигрантов. Им грозит административная ответственность.

Ранее в Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваются три человека. В ведомстве утверждают, что они с апреля по ноябрь 2025 года организовали незаконное пребывание на территории Тулы и области более чем 150 мигрантов.

