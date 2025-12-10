Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 19:19

Политолог ответил, когда наступит решающее время для переговоров по Украине

Политолог Дудаков: начало весны может стать решающим для переговоров по Украине

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Зима и начало весны могут стать решающим временем для переговоров о мире на Украине, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что в этой ситуации продвижение российской армии повлияет на представителей украинской власти и европейских политиков.

Россия продвигается, и, безусловно, ситуация на фронте продолжает для Украины ухудшаться. Если будут какие-то большие масштабные прорывы, то придется и в европейских столицах, и в Киеве признать тот факт, что пора договариваться сейчас, потому что условия будут гораздо хуже, если еще протянуть один-два месяца. Так что зима и начало весны могут стать решающими в плане переговорного процесса как для Трампа, так и для Европы и Украины, — объяснил Дудаков.

Политолог добавил, что в следующем году Украину ждут серьезные финансовые проблемы и есть риск коллапса государственности. По его мнению, в ближайшие месяцы американский лидер Дональд Трамп будет оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он отказался от участия в потенциальных выборах президента.

Нужно было бы договариваться сейчас, но Украине не нравятся условия, поэтому они стараются хоть как-то обмануть всех и выйти сухими из воды. Но не факт, что это получится. Примерно схожая стратегия у европейской партии войны. Так что ближайшие месяцы будут решающими, потому что антикоррупционные расследования продолжают раскалывать Киев. Трамп уже прямо говорит о том, что нужно провести президентские выборы. Очевидно, что будет колоссальное давление на Зеленского, чтобы он на эти выборы не пошел, чтобы была все-таки какая-то смена власти, — высказался Дудаков.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине «к Рождеству». Уточняется, что Зеленскому дали несколько дней на ответ по поводу мирного соглашения.

СВО
Россия
Украина
США
Софья Якимова
С. Якимова
