10 декабря 2025 в 00:54

Стало известно, когда Трамп хочет достичь соглашения по Украине

FT: Трамп рассчитывает на достижение договоренности по Украине «к Рождеству»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине «к Рождеству», пишет Financial Times (FT). Уточняется, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дали несколько дней на ответ по поводу мирного соглашения.

По словам чиновников, Зеленский сообщил послам США, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может подорвать единство Запада, если США пойдут вперед без поддержки Европы, — говорится в публикации.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине отражают подходы России в урегулировании конфликта. По его словам, легитимное голосование является основой для будущего мирного договора.

Трамп также признал, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений насчет этого.

Республиканец констатировал, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией, что означает проигрыш Киева. Лидер США добавил, что за первые 10 месяцев его нахождения на посту президента ситуация на фронте для ВСУ не улучшилась, а, напротив, только ухудшилась.

