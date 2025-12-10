«Радио Судного дня» выдало рекорд? Что ждет Украину, будет ли «суперудар»

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала серию сообщений. Что известно, почему их связывают с атаками на объекты ВСУ на Украине, будет ли «суперудар»?

Сколько сообщений выдало «радио Судного дня» 10 декабря

В Сети заявили о якобы рекордном количестве сообщений, которое за один день передала военная радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня». 10 декабря она активно транслировала сообщения с девяти часов утра, передав 15 сообщений:

В 09:07 — МЮОНОСВОД;

в 09:11 — СПИНОБАЗ;

в 10:37 — ФРИГОРИЯ;

в 10:56 — ОПАЛЬНЫЙ, СНОПОВЫЙ и ДЫМОЗЮЗЯ;

в 11:34 — АНУСОКЕБ;

в 12:27 — ЦЕНТРАЛ и КОТОВОИН;

в 12:52 — КОМПЛЕКТНЫЙ;

в 13:08 — ЗАВОТОСТ и КРЯСОСЫЧ;

в 13:49 — БЕСПОДОБНЫЙ;

в 14:34 — ПОКАЯННЫЙ и ИСПИТОЙ;

в 14:37 — ГЛАСОДЖУТ;

в 14:58 — ЕНОТОБЮСТ;

в 15:43 — НЕРВАЦИЯ;

в 17:11 — БАРКОЛУК и ПУЛЬКА;

в 17:13 — МЕЛОЧИШКА.

В Telegram-канале «УВБ-76 логи» активно обсуждают нетипично высокую активность радиостанции. Некоторые пользователи предположили, что ночью ВС РФ могут нанести массированный удар по целям на Украине.

«Что-то по ходу будет! Не суперудар ли?» — делятся в Telegram.

При этом предположения, что 10 декабря стало рекордным днем по количеству сообщений для УВБ-76, неверны. По данным СМИ, рекордный день был ровно год назад: 11 декабря 2024 года «радио Судного дня» передало 24 сообщения в интервале с девяти до 17 часов по Москве.

Почему «радио Судного дня» связывают с ударами по Украине

Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», работает на одной частоте, большую часть времени отправляя в эфир монотонный сигнал, иногда прерываемый загадочными сообщениями. Ее настоящее предназначение неизвестно; СМИ и блогеры выдвигали предположения, что УВБ-76 может быть частью так называемой системы «Мертвая рука» (настоящее название — «Периметр»): технического комплекса, который нанесет ответный ядерный удар в случае уничтожения командных пунктов ВС РФ при неожиданной атаке противника. Эти слухи не подтверждены.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

За время СВО в Сети обратили внимание, что УВБ-76 передает необычно большое количество сообщений во время роста военной напряженности, ракетных атак или важных геополитических событий. Так, «радио Судного дня» реагировало на телефонные переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в марте 2025 года, а позже — на начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Эти совпадения стали поводом для популярной, но недоказанной гипотезы, что УВБ-76 может быть частью системы стратегической связи и ее активность якобы связана с подготовкой масштабных воздушных ударов.

Активность УВБ-76 10 декабря заставила некоторых пользователей предположить, что готовится настоящий «воздушный Апокалипсис» для Украины: мощнейший удар с применением сотен БПЛА и ракет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Будет ли мощный удар по Украине в ближайшее время, что известно

Зачастую о подготовке крупномасштабных ударов по энергетической, промышленной и военной инфраструктуре Украины становится известно заранее. В некоторых случаях об этом предупреждают посольства западных государств на Украине. В других военные каналы сообщают о переброске стратегических бомбардировщиков. 10 декабря подобных сигналов не было.

