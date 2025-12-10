Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:55

В США призвали Украину к отказу от некоторых регионов

Журналист Фази назвал добровольный отказ Киева от некоторых регионов правильным

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Добровольный отказ Украины от пророссийских регионов стал бы правильным решением, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. По его словам, это надо было сделать еще в 2014 году.

Нет ничего «несправедливого» в сделке, которая предполагает отказ от территорий, населенных людьми с совершенно иной этнокультурной идентичностью, которые не хотят быть частью нового украинского ультранационалистического и антироссийского государства, — считает он.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет. Также Сырский заявил, что отказ от территорий является неприемлемым условием для Украины в урегулировании кризисной ситуации.

До этого политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что президент Украины Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.

