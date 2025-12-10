Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда

Erid: 2W5zFFxoGsr

Рынок входит в эпоху «разумной коммерческой недвижимости»

Коммерческая недвижимость меняется быстрее, чем когда-либо. Технологии, логистика, привычки людей и динамика экономики заставляют бизнес пересматривать модели использования площадей. То, что еще недавно считалось золотым стандартом — от классических офисов до устаревших складов, — постепенно уходит в прошлое.

С 2025 по 2030 год рынок ждет серьезная перестройка. И речь не только о технологических решениях, но и о самом понимании того, как должны работать здания. Компании вроде Северстроя, которые строят объекты по всей стране и видят спрос в динамике, фиксируют: запросы девелоперов и бизнеса изменились кардинально. Они стали прагматичнее, технологичнее и дальновиднее. Этот прогноз о том, что теряет ценность, какие форматы уходят, а какие будут востребованы всегда.

Что уже не работает: устаревшие форматы, которые рынок постепенно отпускает

Классические офисы без функции и гибкости. Пандемия изменила рынок навсегда. Офисы перестают быть местом рабочего присутствия и становятся пространствами для взаимодействия и проектной работы. Серые помещения с одинаковыми кабинетами и низкой инженерией стремительно теряют ликвидность. Компаниям нужны гибкие планировки, высокие потолки, мощная вентиляция, зоны для переговоров, лаунжи — офис как сервис, а не просто арендуемая площадь.

Склады с низкой степенью автоматизации. Спрос на логистические площади растет, но устаревшие объекты, где нельзя разместить роботизированные стеллажи или высокие паллетные системы, становятся экономически неэффективными. К 2030 году они рискуют полностью утратить конкурентоспособность. Современный склад — это гибкое, технологичное и высокое здание, рассчитанное на постоянно меняющийся формат обработки товаров.

ТЦ «старого образца». Региональные торговые центры, построенные по модели «максимум аренды — минимум общественных зон», теряют трафик. Рынок смещается к гибридным форматам: развлечения, фудмоллы, медицинские сервисы, шоурумы, склады last mile. Центры-магниты останутся, но моллы без опыта и сценария жизни уходят в прошлое.

Производственные здания без запаса по инженерии. Простые цеха «под одну технологию» устаревают быстрее всех.

Современное производство должно иметь возможность менять оборудование, расширяться, усиливать мощности. Без запаса по инженерным системам объект перестает быть активом и превращается в обузу.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что будет востребовано всегда: форматы с долгой экономической жизнью

Гибкие и высокотехнологичные производственные здания. Промышленная революция продолжается. Заводы становятся роботизированными, автоматизированными и сильно цифровизированными.

Главная ценность — адаптивность. Это означает большие пролеты, высокие потолки, возможность быстро перестроить транспортные пути, подключить новое оборудование, усилить инженерные сети. Именно такие объекты сегодня строит Северстрой: гибкие, долговечные, рассчитанные на будущее.

Склады нового поколения. Рынок e-commerce растет, и вместе с ним растут требования к логистическим объектам.

Будут востребованы:

• высокие склады с автоматическими системами хранения;

• гибридные dark store и last mile объекты;

• распределительные центры, соединенные с цифровыми платформами.

Склады становятся не местом хранения, а «машиной» для быстрой обработки заказов.

Офисы как пространства взаимодействия

Классические рабочие места уступают место гибридным офисам, которые должны:

• усиливать корпоративную культуру;

• обеспечивать комфорт и эффективность;

• быть энергетически и инженерно продуманными;

• иметь развитую цифровую инфраструктуру.

Офис будущего — это место, куда люди хотят приезжать.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Многофункциональные комплексы

Микс форматов, где совмещены бизнес, услуги, логистика, общественные пространства и офисы, будет доминировать в крупных городах и регионах.

Это снижает риски для девелопера, расширяет аудиторию и увеличивает срок жизни проекта.

Технологии, которые определят стоимость и ликвидность объектов

Коммерческая недвижимость перестает быть «коробкой». Теперь это сложная система инженерных, цифровых и эксплуатационных решений. В ближайшие годы ценность зданий будут определять:

Энергоэффективность. Рост стоимости ресурсов заставляет бизнес считать эксплуатационные расходы. Умные системы вентиляции, тепловые насосы, качественная теплоизоляция и автоматизация потребления станут стандартом.

Цифровая инфраструктура. Здания должны быть готовы к интеграции с ИИ, IoT, системами мониторинга и управления. Цифровой двойник объекта становится обязательным инструментом эксплуатации.

Модульность и гибкость. Рынок будет отдавать предпочтение тем проектам, которые легко адаптируются под новые задачи. Гибкость — новая ликвидность.

Инженерная продуманность. Нарастающая сложность зданий делает инженерные сети ключевым фактором их стоимости. Ошибки на этапе проектирования уже невозможно «достроить по месту»: они слишком дорого обходятся.

Новая роль подрядчика: почему рынок уходит от «строителей» к технологическим партнерам

Девелоперы все чаще ищут не подрядчика, а полного технологического партнера — компанию, которая:

• проектирует;

• строит;

• оптимизирует инженерные решения;

• обеспечивает цифровой контроль;

• отвечает за сроки и бюджет.

Такую модель активно внедряет Северстрой. Клиент получает не просто квадратные метры, а управляемый бизнес-актив, готовый к эксплуатации и адаптации. На рынке, где все меняется с огромной скоростью, это становится критическим преимуществом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Регионы станут новым центром роста

В 2025–2030 годах именно регионы будут ключевыми зонами развития коммерческой недвижимости. Здесь дешевле земля, быстрее согласования, лучше поддержка местных властей, а спрос на склады, производства, технопарки и МФК растет стабильно. У компаний вроде Северстроя, которые обладают опытом строительства по всей стране, уже сформировалось понимание региональных особенностей от климата до логистики. Это делает проекты предсказуемыми и выгодными.

Однако главный сдвиг, который произойдет с коммерческой недвижимостью в ближайшие пять лет, связан не только с технологиями или инженерными решениями. Меняется сама логика потребления площадей. Бизнес больше не хочет владеть квадратными метрами как таковыми — ему нужны функциональные пространства, которые помогают зарабатывать. Площадь перестает быть физическим активом и превращается в сервис. Это создает спрос на объекты, которые могут работать в разных сценариях: сегодня — офис, завтра — шоурум, спустя год — центр R&D или пространство для гибридной команды. Такой подход заставляет девелоперов пересматривать саму философию проектирования и думать не о конфигурации стен, а о траектории жизни объекта.

Другим важным аспектом становится инженерная готовность зданий к изменениям. Если раньше можно было заложить минимальный набор сетей и постепенно «достраивать» объект под потребности арендаторов, то сегодня такой подход перестал работать. Новые арендаторы приходят с высокими требованиями к вентиляции, электрическим мощностям, интернет-инфраструктуре, акустике, климату. Объекты, не имеющие инженерного запаса, проигрывают в окупаемости, потому что требуют дорогостоящей модернизации. Компании вроде Северстроя подчеркивают: современные здания должны проектироваться с горизонтами развития, а не под фиксированный технический сценарий.

При этом рынок сталкивается с новым культурным запросом: пользователи ожидают, что коммерческое пространство будет не просто функциональным, но и эмоционально комфортным. Речь не только о дизайне, но о качестве среды — уровне шума, доступе к дневному свету, удобстве навигации, микроклимате, возможностях для спонтанных взаимодействий. Эти параметры становятся частью конкурентоспособности объекта так же, как доступность парковки или высота потолков. Те девелоперы, которые игнорируют этот аспект, рискуют потерять арендаторов, ведь рабочие и торговые пространства должны быть не просто практичными, но и приятными для людей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На горизонте 2030 года все более значимым будет становиться фактор устойчивости. Коммерческая недвижимость, построенная с учетом энергоэффективности, экологичности и низких эксплуатационных затрат, получает преимущество не только в глазах арендаторов, но и в финансовых институтах. Банки и инвесторы внимательно смотрят на эксплуатационную экономику зданий, и объекты, которые потребляют меньше энергии или позволяют минимизировать расходы на обслуживание, становятся предпочтительными. Это делает ESG-фактор не модой, а элементом финансовой стратегии. В этом направлении Северстрой уже видит устойчивый спрос: заказчики все чаще запрашивают решения, которые будут экономить ресурсы не через год, а на протяжении всего жизненного цикла объекта.

Коммерческая недвижимость будущего — это гибкость, инженерия и цифровизация

Рынок будет отказываться от устаревших форматов и инвестировать в проекты, которые умеют адаптироваться. Здания, которые стали «жесткими» и неподвижными, теряют ценность. Те, что обладают модульностью, мощной инженерией и цифровой инфраструктурой, становятся активами с долгой жизнью и высокой ликвидностью.

Коммерческая недвижимость 2030 года — это инженерное изделие, а не просто пространство. Те, кто понимает это уже сегодня, получают преимущество на годы вперед.

