Россиянам рассказали, что нельзя делать на дачных участках Юрист Хаминский: новый закон запрещает использовать дачный участок в коммерции

По новым правилам, садовые и огородные участки запрещается использовать в коммерческих целях, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, переданным LIFE.ru, разрешено выращивать овощи и фрукты для собственного потребления и продавать излишки, если участок не превышает 50 соток.

Основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд, — заявил он.

Согласно новым правилам различие между садовыми и огородными участками заключается в возможности строительства садовых домов, которые считаются объектами недвижимости. Однако теперь запрещается использовать дачные участки для хостелов, складов, мастерских или автомоек.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку.