В Госдуме рассказали, возможно ли расширить дачный участок

Расширить дачный участок за счет прилегающей земли возможно, однако для этого необходимо официальное согласование и соблюдение ряда условий, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он пояснил, что процедура сильно отличается в зависимости от расположения надела и требует тщательного оформления.

Вопреки распространенному мнению, «прирезать» дополнительную землю к существующему участку в СНТ можно только при условии, что она непосредственно примыкает к нему. Если же речь идет об отдельно расположенном участке через дорогу, это уже другая процедура оформления. Земли общего пользования в СНТ могут быть переоформлены только после утверждения проекта межевания всей территории товарищества. Этот процесс требует согласования со всеми членами СНТ. Наиболее реалистичным решением является получение разрешения на безвозмездное пользование дополнительным участком через общее собрание членов СНТ, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что получение земли в безвозмездное пользование позволяет на законных основаниях занять дополнительный участок для ведения огорода или организации парковки. По его словам, хотя этот вариант и не подразумевает мгновенного перехода права собственности, он является полностью легальным и решает проблему нехватки земли.

Получив разрешение на безвозмездное пользование землей в СНТ, можно законно использовать ее под огород или парковку, хотя это и не даст вам права собственности. Важно понимать, что строительство капитальных сооружений на таких участках без оформления собственности незаконно. Первым шагом должно быть обращение к председателю СНТ для выяснения статуса земли. Получив официальное решение собрания о предоставлении участка в пользование, вы сможете спокойно его использовать, а в перспективе — рассмотреть возможность оформления в собственность при изменении законодательства, — резюмировал Чаплин.

