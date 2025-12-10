Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 15:48

Девушка в 17 лет стала надзирателем в тюрьме с опасными преступниками

В Британии 17-летнюю девушку наняли надзирательницей в тюрьму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Несовершеннолетнюю британку Эмили Фрит наняли в 17 лет в качестве надзирателя в тюрьме, пишет Daily Mail. Девушке пришлось работать в окружении опасных преступников. Она устроилась туда в 2021 году, но лишь сейчас призналась в этом.

Где была защита? Я была ребенком, которого поместили в опасную среду, — жалуется Фрит.

Пенитенциарное учреждение Эрлсток находится в Уилтшире. Девушка попала на должность благодаря программе обучения офицеров, получила полный набор ключей, рацию и допуск к патрулированию тюремных корпусов в учреждении категории C, где содержались осужденные убийцы и террористы. Здесь же сидит один из исполнителей лондонских терактов 2005 года.

Британка выполняла все обязанности специально подготовленного офицера, включая проверку посетителей на контрабанду и вечерние переклички заключенных, пока возраст случайно не обнаружили спустя две недели работы. Сама Фрит возмутилась, что никто не провел даже базовых проверок безопасности. Британка также подтвердила случаи нарушения трудовой дисциплины и коррупцию среди персонала, а также романы охранниц с преступниками и провоз запрещенных предметов.

Ранее в одной из британских тюрем заключенные-подростки напали на надзирателя и отрезали ему ухо. Стало известно, что преступники уже избивали этого охранника чайником, от чего пострадавший потерял сознание.

