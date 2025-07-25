Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки

В одном из британских исправительных учреждениях напали на надзирателя и отрезали ему ухо, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в тюрьме Feltham. За последние полгода это уже второй случай нападения со стороны заключенных.

В другом случае того же охранника избили чайником. Он полученных ударов он потерял сознание. Этот же нападавший до этого повалил надзирателя на пол и наступил на голову, в результате чего сотруднику потребовалась госпитализация с диагнозом «кровоизлияние в мозг».

Ранее в Снежинске Челябинской области подростков, причастных к разрушению кладбища, направили на психологическую помощь. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с несовершеннолетними и их родителями организована системная работа. Мэр города Андрей Пульников лично контролирует ситуацию.

До этого в социальных сетях распространились сведения о массовом вандализме на кладбище в поселке Ближний Береговой. Видеозаписи демонстрируют масштаб разрушений — десятки поврежденных надгробий, вырванные из земли поминальные столики и другие следы варварского нападения.