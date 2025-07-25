Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 17:36

Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки

DM: Несовершеннолетние заключенные в Великобритании отрезали ухо тюремщику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одном из британских исправительных учреждениях напали на надзирателя и отрезали ему ухо, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в тюрьме Feltham. За последние полгода это уже второй случай нападения со стороны заключенных.

В другом случае того же охранника избили чайником. Он полученных ударов он потерял сознание. Этот же нападавший до этого повалил надзирателя на пол и наступил на голову, в результате чего сотруднику потребовалась госпитализация с диагнозом «кровоизлияние в мозг».

Ранее в Снежинске Челябинской области подростков, причастных к разрушению кладбища, направили на психологическую помощь. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с несовершеннолетними и их родителями организована системная работа. Мэр города Андрей Пульников лично контролирует ситуацию.

До этого в социальных сетях распространились сведения о массовом вандализме на кладбище в поселке Ближний Береговой. Видеозаписи демонстрируют масштаб разрушений — десятки поврежденных надгробий, вырванные из земли поминальные столики и другие следы варварского нападения.

несовершенолетние
нападения
тюрьмы
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Глава МЧС лично контролирует последствия взрыва газа в Саратове
Маска поймали на отключении Украины от Starlink
В российском регионе рассказали о поселении безобидных грызунов
Военкор Андрей Филатов пропал под Покровском
Трамп сделал заявление о вторичных санкциях против России
Абрикосовое варенье дольками по старинному рецепту
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.