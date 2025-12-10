Националистка из БОРН, спортсменка, продавщица: кто такая Евгения Хасис

Из исправительной колонии в Мордовии 28 ноября 2025 года была освобождена Евгения Хасис, осужденная более 15 лет назад по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Чем известна Хасис, кто она такая?

За что сидела Хасис

Маркелова и Бабурову убили 19 января 2009 года в центре Москвы. В обоих из пистолета с глушителем стрелял сожитель Евгении Хасис Никита Тихонов — один из организаторов Боевой организации русских националистов (БОРН). Тихонов выстрелил в адвоката и журналистку, когда те возвращались с пресс-конференции.

В качестве мотива убийства Маркелова адвокат Тихонова называл личную неприязнь, Бабурова же якобы стала случайной жертвой — Тихонов стрелял в нее «непроизвольно» и «неосознанно».

По версии следствия, поводом для убийства стала «политическая ненависть»: Маркелов защищал в суде права антифашистов и был влиятельной фигурой среди радикальных левых. В частности, адвокат защищал журналистку Анну Политковскую, представлял семью потерпевшей в суде над бывшим полковником Юрием Будановым и интересы матери антифашиста Александра Рюхина, погибшего от рук националистов.

После выхода на свободу Хасис в интервью журналистике Ксении Собчак объяснила, что Маркелов был выбран жертвой из-за того, что занимался правозащитой, высказывая свои антифашистские убеждения.

«Маркелов не был просто адвокатом. Он был адвокатом и общественным деятелем, громко заявляющим о своих идеологических взглядах. Это был яркий представитель либеральной движухи того времени», — заявила Хасис.

По словам экс-арестантки, в первую очередь гнев оппонентов вызывало отношение Маркелова к войне в Чечне. Также Хасис сообщила, что участвовала в националистической группировке не только из-за идеологии, но и из-за сильных романтических чувств к Тихонову. То, что возлюбленный использовал ее в своих преступлениях, пугало ее, но она не могла противостоять чувствам.

«Для меня, как и для любого другого человека, убийство - за гранью нормы. Меня все стало отпугивать. Но на тот момент поезд уже двигался», — пояснила Евгения.

Суд огласил приговор Хасис и Тихонову 14 сентября 2011 года. Девушку признали виновной в соучастии в убийстве и незаконном обороте оружия и приговорили к 18 годам колонии. Через 11 лет Евгении сократили срок на год. Суд исключил эпизод о незаконном обороте оружия в связи с истечением срока давности и оставил только соучастие в убийстве. При этом убийство Бабуровой ей не вменяли, поскольку следствие квалифицировало его как незапланированное убийство свидетеля. Обвинение в убийстве журналистки было предъявлено только Тихонову, который получил пожизненный срок.

По делу об участии в БОРН Хасис обвинения не предъявлялись, в этом деле она проходила как свидетель обвинения.

За время отсидки Евгения, по ее словам, много думала, как бы сложилась история, если бы в злополучный день она сделала что-то иначе.

«Я много что прокручивала в своей голове за эти годы. Вы даже не представляете, сколько тысяч сценариев. Я ни в коем случае не снимаю с себя ответственность за то, что произошло. Я предполагала: а что, если бы я предупредила, что там девушка? А что, если бы я не сказала, что он туда идет? А что, если бы я просто сказала: „Никита, я никуда не поеду, у меня маникюр“? Тысячи сценариев!» — сказала Хасис Собчак.

Что известно о биографии Хасис

Согласно данным из открытых источников, Хасис родилась в 1985 году. О ее отце, Данииле Хасисе, писали как о выпускнике Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС им. Шверника, где он и познакомился со своей будущей женой Еленой Халюковой, которая долгое время работала в Киеве экскурсоводом. В 1986 году их семья (к тому времени у супругов уже росли дети — Федор и Евгения) перебралась в Москву. Однако Евгения Хасис упоминалась и как уроженка Москвы.

Когда Евгении еще не исполнилось 10 лет, ее родители развелись. Мать Евгении вновь вышла замуж, родила еще одного ребенка и упоминалась в прессе как Елена Летц-Орлецова.

С детства Евгения, как и ее старший брат, занималась спортом. Федор серьезно увлекался плаванием, а Женя выбрала для себя карате. Мать в 2009 году сообщала, что ее дочь увлекается плаванием и кикбоксингом. Известно, что в 2008 году Хасис выступала на чемпионате Москвы по кикбоксингу и заняла первое место.

Рассказывая о роде занятий Хасис, СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов писали о том, что та «торговала через интернет фитнес-атрибутикой». Публиковалась информация, что в крупной компании она «начинала простой стажеркой», позднее «доросла до руководителя интернет-магазина, предлагавшего все необходимое для занятия фитнесом», но затем уволилась. В ноябре 2009 года Хасис фигурировала в сообщениях прессы как менеджер ООО «Бухучет и торговля», пришедшая в компанию «из строительной отрасли, тоже из секретарей». В интервью Собчак Евгения рассказала, что с 14 лет работала, продавала спортивное питание.

С Тихоновым она познакомилась через общего знакомого, который приходил к ней в магазин. По ее словам, в юном возрасте она не интересовалась ни политикой, ни субкультурными движениями, и встреча с Тихоновым стала для нее первым подобным опытом.

