10 декабря 2025 в 14:45

Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы. Если хотите удивить гостей и собрать все вкусы японской кухни в одном салате, этот рецепт точно вам подойдёт. Красная рыба, рис, свежие огурцы и морковь создают нарядный, яркий салат, который выглядит эффектно и съедается первым за столом.

Для приготовления понадобится: 300 г слабосолёной красной рыбы (лосось или форель), 300 г риса для суши, 2 свежих огурца, 1 крупная морковь, 4 яйца, 1 крупная красная луковица, пучок зелёного лука, пучок укропа, 1–2 ч. ложки пасты васаби, 150–200 г майонеза.

Рис отварите по инструкции для суши, дайте настояться 30 минут. Яйца и морковь сварите и остудите. Рыбу нарежьте кубиками, огурцы — мелкими кубиками, лук тонкими полукольцами. Яйца и морковь натрите на средней тёрке, зелень мелко порубите. Майонез смешайте с васаби для заправки.

Соберите салат слоями: рис с заправкой, красная рыба, укроп, красный лук, огурцы с заправкой, яйца с зелёным луком, морковь сверху, смазанная оставшейся заправкой. Дайте пропитаться 2–3 часа или оставьте на ночь. Перед подачей украсьте кунжутом, маринованным имбирём или зелёным луком. Этот салат станет звездой новогоднего стола.

Раннее мы готовили салат «Зимняя редиска», который улетает со стола наравне с мясными. Вкусное напоминание о лете впишется в новогодний стол — выйдет на копейки.

