Готовлю один раз в год на Новый год салат «Япоша» — невероятное сочетание с красной рыбой: вкуснее шубы и мимозы

Если хотите удивить гостей и собрать все вкусы японской кухни в одном салате, этот рецепт точно вам подойдёт. Красная рыба, рис, свежие огурцы и морковь создают нарядный, яркий салат, который выглядит эффектно и съедается первым за столом.

Для приготовления понадобится: 300 г слабосолёной красной рыбы (лосось или форель), 300 г риса для суши, 2 свежих огурца, 1 крупная морковь, 4 яйца, 1 крупная красная луковица, пучок зелёного лука, пучок укропа, 1–2 ч. ложки пасты васаби, 150–200 г майонеза.

Рис отварите по инструкции для суши, дайте настояться 30 минут. Яйца и морковь сварите и остудите. Рыбу нарежьте кубиками, огурцы — мелкими кубиками, лук тонкими полукольцами. Яйца и морковь натрите на средней тёрке, зелень мелко порубите. Майонез смешайте с васаби для заправки.

Соберите салат слоями: рис с заправкой, красная рыба, укроп, красный лук, огурцы с заправкой, яйца с зелёным луком, морковь сверху, смазанная оставшейся заправкой. Дайте пропитаться 2–3 часа или оставьте на ночь. Перед подачей украсьте кунжутом, маринованным имбирём или зелёным луком. Этот салат станет звездой новогоднего стола.

