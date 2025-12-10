Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:19

Вы еще этого не пробовали: как вкусно засолить икру форели с медом

Вы еще этого не пробовали: как вкусно засолить икру форели с медом
Устроим икринкам пряный «марафон». NEWS.ru рассказывает, как засолить икру форели с медом.

Берем 200 граммов икры форели и бережно освобождаем ее от пленок, пропуская через крупное сито, как будто просеиваем драгоценную россыпь. Готовим нестандартный рассол: в 500 мл фильтрованной воды растворяем 60 граммов морской соли, 20 граммов цветочного меда (да, мед!), добавляем цедру одного лайма, три горошины ямайского перца и веточку свежего тимьяна. Доводим до кипения, затем охлаждаем до комнатной температуры.

Заливаем икру форели этим ароматным нектаром на 20 минут — ровно столько, чтобы каждая икринка впитала тонкие ноты цитруса и пряностей. Сливаем рассол, даем икре стечь на сите. Вмешиваем чайную ложку трюфельного масла (для пикантной глубины) и щепотку сладкой паприки для солнечного оттенка.

Укладываем в керамическую посуду, украшаем тонкими ломтиками лайма и иголочками укропа, плотно укупориваем. Отправляем в холод на 8 часов. И все! Засолить икру форели на Новый год просто!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать праздничные канапе с креветками.

