10 декабря 2025 в 14:00

Никакой картошки, только 4 ингредиента! Салат-кольцо с пекинкой, ветчиной и сухариками на праздничный стол — вкуснее шубы и оливье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Праздничный стол часто перегружен сытными салатами на основе картофеля и майонеза, которые оставляют после себя чувство тяжести. Пора предложить гостям лёгкую, свежую и очень хрустящую альтернативу, которая станет глотком воздуха среди привычных новогодних яств. Этот салат-кольцо — настоящий флагман полезного фуршета. В его основе — сочная пекинская капуста, пикантная ветчина и ароматные домашние сухарики, которые создают неповторимую текстуру и яркий вкус. Отсутствие тяжёлых ингредиентов делает блюдо не только удивительно лёгким, но и очень быстрым в приготовлении. Он идеально дополнит шампанское и станет хитом для тех, кто следит за фигурой, не жертвуя при этом праздничным настроением.

Вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 300 г варёно-копчёной или сервелатной ветчины, 200 г белого хлеба для сухариков, 150 г твёрдого сыра, 150 г майонеза или лёгкого йогуртового соуса, соль, перец, 2 зубчика чеснока. Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните растительным маслом, смешайте с давленым чесноком и подсушите на сухой сковороде или в духовке до золотистости. Капусту тонко нашинкуйте. Ветчину и сыр нарежьте соломкой или кубиками. В большой миске смешайте капусту, ветчину, сыр и охлаждённые сухарики. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Для подачи кольцом выложите салат в форму (например, разъёмную для торта) или сформируйте кольцо на блюде руками, аккуратно уплотняя. Украсьте зеленью и целыми сухариками. Подавайте сразу, чтобы сухарики не размокли.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
