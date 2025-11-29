Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут

Создаем элегантные канапе «Нежность» с креветками вместе с NEWS.ru. Для начала отварите 10 крупных очищенных креветок в подсоленной воде с лимоном 2-3 минуты. Нарежьте багет тонкими ломтиками, подрумяньте в тостере.

Разомните спелый авокадо с солью, перцем и лимонным соком. Взбейте сливочный сыр с рубленым укропом, чтобы канапе на шпажках получились более ароматные.

На остывшие гренки нанесите сырную основу, затем слой авокадо. Украсьте изогнутой креветкой, каплей лимонного сока и листиком петрушки. Сочетание хрустящего багета, нежного авокадо и сладких креветок покорит гостей. Подавайте сразу — готовится всего 20 минут!

